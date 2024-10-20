Yenileri eklendi! Bakanlık hileli ürünler listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.

Aralarında ünlü markaların da olduğu köfteye domuz eti koyanlar, sucuğa at ve geyik eti karıştıranlar, çiğ adanaya kalp ekleyenlerle uzayıp giderken listeye yeni markalar eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 3 yeni ürün daha konuldu.

Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor.