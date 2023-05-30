Yerel seçimler ne zaman? Yeni seçime 10 ay kaldı
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sona ermesinden sonra gözler yerel seçimlere çevrildi. Türkiye'de 5 yılda bir yerel seçimler yapılıyor. Türkiye'de yerel seçimler ne zaman yapılacak? YSK seçim takvimini açıkladı mı?
14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Seçimi ve 13. Cumhurbaşkanı Seçimi yapıldı.
Partilerin seçim rallisi bitti derken gözler yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki balkon konuşmasında yerel seçimleri işaret etti.
Türkiye'de belediye seçimleri, 5 yılda bir yapılır. Yerel seçimler takvimin değiştirilmemesi halinde 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
Yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri seçilecek.
En son yerel seçim 2019 yılında yapıldı.
2019 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 44 CHP yüzde 30,12 oy aldı. CHP'yi yüzde 7,45 oyla İYİ Parti, yüzde 7,31 ile MHP ve yüzde 4,24 ile HDP izledi.
Bu seçimlerde AK Parti büyükşehirlerdeki üstünlüğünü CHP'ye kaptırdı.