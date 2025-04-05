Yerlikaya’dan sürücülere cep telefonu ve yakın takip uyarısı: 16 bin 607 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sürücülere cep telefonu ve yakın takip uyarısı geldi. Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde trafik kurallarını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Lütfen trafikte takip mesafemizi koruyalım" başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın takibin ve seyahat halindeyken cep telefonu kullanımının, arkadan çarpma kazalarının en önemli nedenlerinden olduğunu belirtti.
16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı
Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7 gününde arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerinden olan yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kuralını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.
"Direksiyon başında telefon kullanmak yasak"
Arkadan çarpmanın çoğunlukla yetersiz takip mesafesi nedeniyle meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu ihlalin ölümcül kazalara da yol açabileceğini, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi gereğince direksiyon başında telefon kullanmanın yasak olduğunu ifade etti.
Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması ve yoğun trafikte, ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.