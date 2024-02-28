Yeşilay nedir? Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır?

Yeşilay nedir?

Yeşilay, resmî ismiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar ile mücadele eden ve zararlı alışkanlıklardan toplumun korunması için çalışan sivil toplum kuruluşu. Kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alır.

Yeşilay, Haziran 2023 itibarıyla 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 80 bin gönüllü ile 95 ülkede hizmet vermektedir

Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nu işgal eden güçlerin Osmanlı toplumunda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını önlemek amacıyla Sultan Vahideddin'in izniyle, Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da Hilal-i Ahdar ismiyle kuruldu. Hilal-i Ahdar ismi sonraları Yeşil Hilal formunu aldı, sonunda Yeşilay olarak değiştirildi.

1934 senesinde Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına çalışan dernek" statüsünü kazandı.

Zaman içinde bağımlılık türlerinin çeşitlenmesiyle Yeşilay da çalışma alanlarını genişletti, son olarak teknoloji bağımlılığını da çalışma kapsamına dahil etti.

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için mart ayının ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararları anlatılır.