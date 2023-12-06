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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 50 şüpheli gözaltına alınırken; sahte alkollerin turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.

Haber Merkezi
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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı.

Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.