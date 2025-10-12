  1. Ekonomim
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede tarafların, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve işbirliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yaptıkları öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ada'dan ayrıldı. Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.

 

