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Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan yaylacılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı
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Türkeli Çatakgüney köyünün 1700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, 19 Ekim Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu yolların kapanması sebebiyle mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından valilik koordinesinde Özel İdare ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilerek kapanan yolları açma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan yollar ivedilikle ulaşıma açılmış ve bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların güvenli bir şekilde köylerine ulaşmaları sağlandı.

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