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YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama

YÖK Başkanı Özvar, depremin vurduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da, hangi programlarda yüz yüze veya uzaktan eğitim yapılacağını üniversite senatolarının karara bağlayacağını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle Gaziantep Üniversitesi'nde yapacağı toplantı öncesi açıklama yaptı.

Özvar, depremin vurduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile ilgili, "Hangi programlarda yüz yüze veya uzaktan eğitim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır." dedi.

Özvar, "Uygulamalı programlar yüz yüze eğitim yoluyla devam edecek." diye konuştu.

Özvar, "Ek yerleştirmeyi gecikmeden tamamlamak istiyoruz. Bu ay sonuna kadar bitmiş olacak." açıklaması yaptı.

 

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