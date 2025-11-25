Yönetmen İlker Canikligil'e 26 ay hapis cezası, HAGB verildi: Vatan sağolsun

İstanbul Başsavcılığı tarafından “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart’ta tutuklanan İlker Canikligil, 7 Mayıs’ta tahliye edildi.

O davada karar çıktı. Canikligil kararı X’ten “26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun” paylaşımıyla duyurdu.

26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun. — ilkercanikligil (@ilkercnklgl) November 25, 2025

Yönetmen, kararla ilgili Diken’e şu bilgiyi verdi: "Davaya aynı dönemde atılmış başka bir tweet de eklendi. 1,5 yıl (18 ay) ve sekiz ay olmak üzere iki ayrı ceza verildi."

Canikligil, mart ayında bir sosyal medya yayınında şöyle demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan şunu yazmıştı:

“Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar.”

Flu TV "politik yayınlar"a son vermişti

Canikligil’e ait FLU TV tüm politik içeriklere son verme kararı almıştı.

Tahliyesinden iki gün sonra kanalın "Habersizler" isimli programında konuşan Canikligil, kararın gerekçesini ise şöyle açıklamıştı: “Kuyruğumuzu kaptırmış durumdayız. Satranç oynuyorsunuz ama karşı taraf kuralları sürekli tekrar yazıyor.

Suç tanımları o kadar gri ki… Direnmemizi bekleyenler vardır ama kusura bakmayın kazanamayacağın bir oyuna oturmanın çok şeyi yok.”