Youthall, afetzede gençler için ‘istihdam seferberliği’ başlatıyor

Youthall, gençlerin istihdamı için gerçekleştirdiği çalışmalarını bu kez depremden etkilenen gençler için yürütecek. Şirket, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlerin iş bulması için "istihdam seferberliği" başlatıyor.

Depremden etkilenen gençlere yalnız olmadıklarını hatırlatmak isteyen, ülkedeki tüm şirketleri ve kurumları yakından ilgilendiren seferberliği hayata geçiren Youthall, hayatını yeniden kurmaya çalışan ve eğitimini devam ettirmek durumunda olan gençler "#Seninleyiz" hareketi başlatıyor.

Şirket, #Seninleyiz kampanyasıyla deprem bölgesinde ailesini, evini veya işini kaybetmiş 18-35 yaş arası gençler ile onların istihdamına katkı sağlamak isteyen şirketleri ve kurumları bir araya getirecek. Bu kapsamda, Youthall'da oluşturdukları özgeçmişte depremden etkilendiklerini beyan eden ve ekip tarafından beyanı teyit edilen gençler, onları istihdam etmek isteyen şirketler ile bedelsiz olarak buluşturulacak.

Gençlere ihtiyaçlarını iletmesi çağrısı

Youthall, öz geçmişini oluşturarak depremden etkilendiklerini beyan eden ve beyanı teyit edilen gençlerin iş, staj, eğitim, barınma, gıdaya erişim gibi pek çok farklı alandaki ihtiyacını iletmesini sağlayacak. Aynı zamanda deprem bölgesinde etkilenen gençleri istihdam etmek ve onlara destek olmak isteyen şirket ve kurumların ihtiyaç odaklı destek sunabilmesine olanak sunacak.

youthall.com/seninleyiz web sitesi üzerinden depremden etkilenen gençler, "İş ve Staj Arıyorum" ve "Destek İstiyorum" seçeneklerinden biriyle ihtiyaçlarını belirtebilecek. Şirket ve kurumlar ise "İstihdam Sağlayacağım" ve "Destek Vereceğim" bölümleri ile taleplerini iletebilecek.