Yüksek Hızlı Tren seferleri, bölgedeki yangın nedeniyle aksadı

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasında çıkan yangının YHT hattı için risk oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul ve Ankara’dan saat 19:30’da hareket eden, karşılıklı Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, yangının demiryolu hattı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Güzergâh kontrolü sağlanana dek trenlerimiz bekletilmektedir.”

Sayın Yolcularımız,



Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının, Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle; İstanbul ve Ankara’dan saat 19.30’da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergâh kontrolü amacıyla… — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) July 23, 2025

"Gecikmeler yaşanacak, güvenlik öncelikli"

Yetkililer, demiryolu hattının tekrar güvenli hale gelmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, yangın bölgesindeki ekiplerin olaya müdahale ettiği ve tren seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.