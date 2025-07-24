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Yüksek Hızlı Tren seferleri, bölgedeki yangın nedeniyle aksadı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam eden orman yangını, doğanın yanı sıra ulaşımı da etkiledi. İstanbul–Ankara arasında çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde, bölgedeki yangın nedeniyle aksamalar yaşandı.

Haber Merkezi
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Yüksek Hızlı Tren seferleri, bölgedeki yangın nedeniyle aksadı
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TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasında çıkan yangının YHT hattı için risk oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul ve Ankara’dan saat 19:30’da hareket eden, karşılıklı Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, yangının demiryolu hattı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Güzergâh kontrolü sağlanana dek trenlerimiz bekletilmektedir.”

"Gecikmeler yaşanacak, güvenlik öncelikli"

Yetkililer, demiryolu hattının tekrar güvenli hale gelmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, yangın bölgesindeki ekiplerin olaya müdahale ettiği ve tren seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

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