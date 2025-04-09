TÜGİS: Yumurtada Salmonella riski var! Dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), Dünya Sağlık Haftası kapsamında salmonella riski barındıran gıdalara dair önemli uyarılarda bulundu. TÜGİS Bilim Kurulu aracılığıyla yapılan açıklamada bakterinin, ciddi enfeksiyonlara ve gıda zehirlenmesine neden olabileceği belirtilerek hijyen kurallarının önleyici etkisi vurgulandı.

“Güvenli gıdaya erişim, herkesin temel hakkı ve biz bu hakkı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “TÜGİS olarak, Salmonella gibi tehlikelerin oluşturduğu riske karşı bilimsel verilere dayalı bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dünya Sağlık Haftası vesilesiyle bu çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Üreticilerden tüketicilere uzanan zincirde hijyen ve kalite standartlarının korunması için tüm paydaşlarımızla iş birliğini sürdürüyor; TÜGİS Bilim Kurulu aracılığıyla alınması gereken önlemleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tavuk yıkanmamalı, hayvanlarla temasa dikkat!

Salmonella enfeksiyonları, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlike oluşturuyor. İshale, ateşe ve karın ağrılarına yol açabilen bu bakteri, uygun olmayan gıda hazırlama koşullarında kolaylıkla yayılabiliyor. Çiğ yumurta, çiğ tavuk, hindi eti, kırmızı et, deniz ürünleri, çiğ sebze ve meyveler ile pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri sık görüldüğü gıdalar arasında yer alıyor.

TÜGİS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, şunları söyledi: “Etle temas eden yüzeylerde hazırlanan yemeklerde, muhafaza ve ısıtma kurallarına dikkat edilmemiş gıdalarda Salmonella bulaşma ihtimali bulunuyor. Üstelik tehlike yalnızca gıdalarla da sınırlı değil, bazı hayvanlarla temas durumunda da bu risk ortaya çıkabiliyor. Örneğin kaplumbağa, yılan, kertenkele, kuş ve civciv gibi hayvanlarla temasta bulunmak bulaşma yolları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra hayvanların kürkleri, tüyleri, pulları ya da dışkılarının bulaştığı yüzeylere temas da bulaşma açısından tehlike oluşturuyor.

Restoran siparişleri de risk taşıyor

Salmonella tehlikesine karşı alınabilecek en temel önlemse hijyendir. Tavuk eti yıkanmamalı, yumurtaya elle temas edildiğinde eller bol soğuk su ile temizlenmelidir. Soğuk zincir ve sıcak muhafaza kurallarına uyarak tehlikeyi azaltmak mümkün olabilir. Riskten korunmak için sadece evde tedbirli davranmak da ne yazık ki yeterli değil. Dışarıda yemek yeme alışkanlığının oldukça arttığı günümüzde restoranlarda yenilen, eve sipariş verilen ve uygun koşullarda üretilmeyen gıdalar da Salmonella riski taşıyabiliyor.”

Sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli

Bakteri bulaşması hâlinde yapılması gerekenleri da sıralayan Artık, “İlk ve en önemli adım, ishal nedeniyle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Yetişkin bireylerin bol su tüketmesi büyük önem taşıyor. Çocuklar içinse doktor kontrolünde rehidrasyon içecekleri tüketmelidir. Bu süreçte sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir; özellikle muz, pilav, elma püresi ve tost gibi gıdalar iyi seçeneklerdir” ifadelerini kullandı.

Salmonella nedir?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

Ateş

İshal (diyare)

İştah kaybı

Baş ağrısı

Kramp şeklinde karın ağrısı

Titreme

Mide bulantısı

Kusma

Dışkıda kan ya da mukus