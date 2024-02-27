Yurt dışı seyahatlerde ucuz uçak bileti fırsatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel açıdan Türkiye'ye yakın olan Balkan ülkeleri, vizesiz seyahat için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Vizesiz seyahat imkanı sunan Çekya, Slovakya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkeleri tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkarken; Prag, Budapeşte, Viyana ve Krakow da vizesiz seyahat edilebiliyor.

Estonya, Litvanya ve Letonya'nın başkentleri Tallinn, Vilnius ve Riga da vizesiz seyahat için ilgi çekici seçenekler arasında yer alıyor.

Biletbayisi.com'un uygun fiyatlı uyçak bileti sunduğu rotalar arasında vizesiz, kapıda vize ya da e-vize ile ziyaret edilebilecek şu ülkeler bulunuyor:

"Andorra, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Sırbistan, Ukrayna. Bahreyn, Brunei, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Katar, Kuveyt, Kırgızistan, Lübnan, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Tayvan, Doğu Timor, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Botsvana, Fas, Kenya, Lesoto, Seyşeller, Tunus, Mauritius, Tanzanya, Uganda, Zanzibar. Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Surinam, Uruguay. Fiji, Kiribati, Mikronezya, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu."

Bilet fiyatları

Uçak biletlerinde fiyatlar İstanbul-Azerbaycan hattında 999 liradan, İzmir-Peru'da 1900 liradan, Ankara-Tayland'da 1750 liradan, Antalya-Brezilya'da 2 bin 800 liradan, İstanbul-Uruguay'da 3 bin 250 liradan başlıyor.

Uygun fiyatlı bilet bulabilmek için seyahat tarihi noktasında esnek olunması ve erken rezervasyon yaptırılması öneriliyor.

Açıklamada, pasaport, konaklama ve seyahat sigortası gibi vizesiz gezilerde dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.