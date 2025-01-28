Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör serbest bırakıldı

Bir süredir "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet " sloganını parti etkinliklerinde kullanan partilerden biri olan Zafer Partisi dün gece bir gözaltı işlemiyle karşı karşıya kaldı.

Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, partisi adına asılan ve üzerinde "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet " yazan bir pankartla ilgili olarak 23.00 sıralarında gözaltına alındı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı davranmaktan adliyeye sevk edilen Güngör'e adliyede ek olarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da yöneltildi.

Güngör, ''yurt dışı çıkış yasağı'' konularak serbest bırakılırken, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Akşit, gözaltı sürecini eleştirerek, yaşananların Türk demokrasisi adına endişe verici olduğunu dile getirdi. Akşit, "Artık bu 2025 Türkiye'sinde trajikomik bir hal almaya başladı bu gözaltına almalar " dedi.