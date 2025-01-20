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Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla bir soruşturma açıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında 19/01/2025 tarihinde partisinin il baskanlari istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Ümit Özdağ'dan hakkında açılan soruşturmayla ilgili ilk tepki

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz."

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