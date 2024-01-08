Zafer Partisi'nin İBB adayı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nu partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olarak duyurdu.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımında, "Sevgili Azmi Karamahmutoğlu başkan ile Türkiye ve İstanbul’un sorunlarını konuştuk. İstanbul bir çok Avrupa ülkesinden büyük nüfusu ile bir ülke boyutlarında. Başta deprem, sığınmacılar, uyuşturucu ve trafik olmak üzere bu ağır sorunları aşacak bir liderliğe ve kadroya ihtiyaç olduğu konusunda mutabıkız" dedi.

Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu, 1958’de Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Erzurum’da başlayan Karamahmutoğlu, üniversite eğtimini almak üzere Ankara’ya yerleşti. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997’de görevini Mustafa Hakan Ünser’e bıraktı.

Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi’nde, Tuğrul Türkeş’e destek veren Karamahmutoğlu, ikinci tur oylamadan önce diğer adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilince sahneye çıkmış, “Yaşasın hainler için illegalite. Bunu fert olarak başlatıyorum. Burada yapılan pazarlıklı kongreyi tanımıyoruz. Türkeş nerede biz orada” diye bağırmıştı. Ardından kongre karıştı ve sandalyeler havada uçuştu. Çıkan kavga sonucunda kongre ertelenmişti.

Bir dönem KKTC’de Ülkü Ocakları’nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1991 yılında MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.

Bahçeli’nin genel başkan olduğu günden bu yana MHP’de hiç görev almayan Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda da Hayır çağrısı yapmıştı. 14 mayıs seçimleri öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan Karamahmutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle buluşmasına aracılık etmişti.