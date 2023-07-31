Zeytin tankındaki tepki çeken görüntülere tutuklama
Manisa'da salamura zeytin tankına giren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.
Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilerek gözaltına alındı. Zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. İşletme sahibi hakkında ise idari ceza verildi.
Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.