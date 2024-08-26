Ziraat Bankası ile İş Bankası arasındaki 'kutlama' gülümsetti
Ziraat Bankası resmi instagram ve X hesaplarından İş Bankası'nın 100. yılı için kutlama mesajı yayınladı. Bankanın bu mesajına İş Bankası resmi hesaplarından gelen karşılık sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye en büyük kamu ve özel bankalarından ikisinin sosyal medyadaki etkileşimi gündem oldu.
İş Bankası'nın 100. kuruluş yılını kutlamak için Ziraat Bankası resmi X ve Instagram hesaplarından İş Bankası'nı da mentionlayarak "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun @isbankasi" mesajıyla İş Bankası'ndan 60 yaş daha yaşlı olduğunun da hatırlatıldığı esprili kutlama mesajı paylaştı.
Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz.— Ziraat Bankası (@ziraatbankasi) August 26, 2024
100. yaşın kutlu olsun @isbankasi! pic.twitter.com/qb9ScUrxfS
Ziraat Bankası'nın bu paylaşımında İş Bankası'ndan da esprili bir karşılık geldi.
İş Bankası'nın resmi hesaplarından Ziraat Bankası mentionlanarak verilen yanıtta "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır. Ziraat Bankası'na yürekten teşekkür ederiz" denildi.
100. yıl heyecanımıza ortak olan Ziraat Bankası’na yürekten teşekkür ederiz. @ziraatbankasi https://t.co/tlh3zgNdo4 pic.twitter.com/t4QwvSjMxI— İş Bankası (@isbankasi) August 26, 2024
Ziraat Bankası'na yaşlı yakıştırmasıyla yapılan espri sosyal medyada paylaşımlara şahit olanları tebessüm ettirdi.