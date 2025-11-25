Ziyaretin perde arkası: Papa 14. Leo ilk yurtdışı seyahatini neden İznik'e yapıyor?

14. Leo Türkiye'yi ziyaret eden beşinci papa olacak.

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanlığı görevini de yürüten ruhani lider, 27 Kasım'da önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

29 Kasım'da ise İstanbul'da altı bin kişilik kapasitesi olan bir salonda ayin yapacak.

Papanın Türkiye ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos ile Süryani ve Ermeni kilisesi liderleri ile de görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'de kaç Hıristiyan yaşadığına dair farklı veriler mevcut. Bu sayı çoğunluğu farklı Ortodoks kiliselerine mensup olmak üzere 100 bin ila 200 bin kişi arasında değişiyor.

Dönüm noktası

Hıristiyanların Roma İmparatorluğu'nda ibadetine henüz yeni izin verilmiş, İsa peygambere inananlar ilk kez bu kadar kapsamlı yasal haklara sahip olmuşlardı. İskoçya'dan Kızıldeniz'e ve Fas'tan Dicle Nehri'ne uzanan Roma İmparatorluğu'nun başında 1. Konstantinus vardı.

İlk Hıristiyan imparator olan Konstantinus, o günün Hıristiyan dünyasının önde gelen liderlerini biraraya getirerek dine dair bazı anlaşmazlıkları gidermeye karar verdi. Konstantinus ve din adamları, İznik Gölü kıyısında bulunan o dönem Nikaia olarak bilinen kentte bir araya geldi.

"Birinci İznik Konsili" olarak anılan bu toplantı hem Roma İmparatorluğu tarihi hem de Hıristiyanlık alemi için bir dönüm noktası oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Eskiçağ tarihçisi Turhan Kaçar, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede bu toplantının siyasi önemini vurguluyor.

Din adamlarının ilk olarak Ankara'da toplanmak üzere karar aldığını ancak İmparator Konstantinus'un bir mektup yazarak İznik'e gelmelerini emrettiğini anlatıyor:

"Esas derdi toplantıyı idare etmekti. Kendi başlarına kaldıkları zaman psikoposların kavga edeceklerini çok iyi biliyordu. Geçmişteki iki kilise toplantısında böyle olmuştu."

Kaçar, 1. Konstantinus'un İznik Konsili ile birlikte dini bir "devlet aygıtı" haline getirdiğini söylüyor:

"Psikoposlar İznik'e gelirken kendi toplumlarının temsilcisiydi, memleketlerine dönerken artık devletin bir temsilcisi olarak geri gittiler."

İstanbul Yeşilköy'deki Katolik Aziz Stefanos Kilisesi Başrahibi Paolo Raffaele de BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede şöyle diyor:

"[Bu toplantıdan sonra] Kilise devlet ile beraber yürümeye başladığı için sıkıntılar başladı...

"Siyasetçiler bir kere daha dini kendi hedeflerine varabilmek için kullanmak istediler."

"İmanımızın merkez noktası"

Başrahip Paolo Raffaele, bu toplantıda İsa peygamberin tabiatı hakkında fikir birliğine varıldığını anlatıyor.

Birinci İznik Konsili'nde Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde üç ayrı özden oluşan tek bir varlık olduğu net bir biçimde tanımlandı ve Hıristiyanlığın temel değerlerini teyit eden bir "İman İkrarı" kaleme alındı.

Raffaele, konsilin üzerinde mutabık kaldığı bu yaklaşım hakkında "Hıristiyanlar için bu tam imanımızın merkez noktası" diyor.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopoulos, ilk konsilin toplandığı İznik'in kutsal bir hac merkezi kabul edildiğini söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan metropolit, burada üzerinde mutabakata varılan öğretilerin günümüzde de önemini koruduğunu vurguluyor:

"İznik'te ifade edilen inanışı sadece teorik ve dogmatik bir hakikat olarak görmüyoruz.

Bu, adeta kehanet gibi hâlâ geçerli bir görüş ve modern medeniyetimizin muhtaç olduğu bir varoluş biçimi modeli sunuyor.

Hangi din, ırk ve renkten olursa olsun birbirimizle ve komşularımızla sevgiyle bir arada var olma modeli."

"Tüm kiliselerin ortak paydası"

Tarihçiler Birinci İznik Konsili'nin Hıristiyanlığın ilk "ekümenik" yani evrensel konsili olduğunu söylüyor.

Konsilin 1700'üncü yıl dönümü için yapılan etkinlikler, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin 1054'te ayrılması sonrası birlik tartışmaları açısından önemli görülüyor.

Prof. Dr. Turhan Kaçar, İznik Konsili'nin Hıristiyan kiliselerinin henüz birbirlerinden ayrılmadığı bir dönemde yapıldığını ve toplantının bu yüzden günümüz ruhani liderleri tarafından "birleştirici bir platform" olarak görüldüğünü söylüyor.

Rum Ortodoks metropoliti Maksimos Vgenopoulos, Birinci İznik Konsili'nden "geçmişte olduğu gibi bugün de tüm Hıristiyan kiliselerin inançlarını ifade eden ortak paydası" diye söz ediyor.