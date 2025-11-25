Altında ibre yukarı döndü: Beklentiler hangi yönde?

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 5.660 TL’den güne başlıyor. Bu seviyeler aynı zamanda gram altında son 10 günün de en yüksek noktalarına işaret ediyor. Gram fiyatında cuma kapanışı 5.548 TL’den gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumculara bakıldığında ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.880 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.590 TL’den gerçekleşiyor.

Yeniden Fed rüzgarı

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelere bakıldığında, geçen cuma günü New York FED Başkanı John Williams’ın gelecek toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından, dün de FED Guvernörü Christopher Waller’dan benzer açıklamalar geldi.

İşgücü piyasasındaki zayıflıktan endişe duyduğunu dile getiren Waller, bu sebeple ilk toplantıda faiz indirimi yapılması gerektiğini savunarak; 2026’dan itibaren de daha düzenli gelecek verilerle birlikte toplantı bazlı ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

Tahminler yüzde 80'i aştı

FED yetkililerinden gelen mesajlarla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı da olsa gerileme ve dolar endeksinde stabil görünüm öne çıktı. CME FED Watch platformunda bugünkü fiyatlamalara göre FED’den faiz indirimi tahminleri ise %80,9’a kadar yükseldi. Bu tahminler geçen hafta %40 seviyesine kadara gerilemişti.

Altında beklentiler

Türkiye'nin haberine göre analistler, dolar faizinde yaşanacak gerilemenin altını elde tutma maliyetini de düşüreceği için ons fiyatını destek olduğunu belirterek, “4.155-4.250 dolar bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.040 dolar teknik ve 4.000 dolar psikolojik destek olarak yakından takip edilebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Jeopolitik riskler

Öte yandan dikkatler bir yandan altın fiyatları için de önemli katalizör olan jeopolitik risklerde...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD destekli 28 maddelik son anlaşma henüz taraflarca kabul edilmedi. Ukrayna’nın çeşitli tavizler vermesini öngören anlaşmaya dair belirsizlik sürerken, piyasada güvenli liman talebinin de devam ettiği görülüyor.