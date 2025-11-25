Spotify'dan abonelik ücretlerine zam hazırlığı

Çevrimiçi müzik servisi Spotify, ABD abonelik ücretlerinde önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir artış yapmayı planlıyor.

Financial Times’a göre, bu değişiklik, platformun Haziran 2024’ten itibaren ABD'deki abonelik ücretlerinde gerçekleştireceği ilk zam olacak.

Küresel fiyat artışı devam ediyor

İsveç merkezli müzik akış şirketi, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Güney Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Avrupa ve Latin Amerika’ya kadar birçok bölgede aylık abonelik ücretini 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya çıkaracağını duyurmuştu.