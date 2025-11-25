  1. Ekonomim
Apple'da yeniden yapılanma hazırlığı: İşten çıkarmalar sürüyor

Apple, ürün sunma şeklini sadeleştirmek amacıyla onlarca satış pozisyonunu kaldırdı. Bu hareket, nadir görülen bir işten çıkarma adımı olarak dikkat çekiyor.

Apple, etkilenen çalışanlara son birkaç hafta içinde bilgi verdi. Kesintiler, satış organizasyonunun genelinde yapıldı.

Son verilen pozisyonlar arasında büyük işletmelere, okullara ve devlet kurumlarına hizmet veren hesap yöneticileri ile Apple’ın kurumsal toplantılar ve büyük potansiyel müşteriler için ürün tanıtımlarının yapıldığı brifing merkezlerinde çalışan personel bulunuyordu.

Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Apple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bölümü yeniden yapılandırdığını doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

