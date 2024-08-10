Zorlu Enerji'den İsrail açıklaması

Zorlu Enerji Grubu, 2003'ten beri İsrail'de yüzde 25 oranında ortakları oldukları Dorad Doğal Gaz Santralı'nı portföylerinden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de bulunan Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallarındaki hisselerin satış ve pay devirlerine yönelik imzaların mayısta tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca Zorlu Enerji'nin yüzde 25 azınlık hissedarı olduğu Dorad Gaz Santralı'nda hiçbir karar alma ve aldırma yetkisinin olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail kanunları uyarınca yönetilen Santralde, diğer ortakların çoğunluk oluşturarak aldığı herhangi bir karar üzerinde de etkili olmamız mümkün olmamaktadır. Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerinde gerçekleştirdiğimiz devirler gibi Dorad Santralindeki hisselerimizi de yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı gözeterek portföyümüzden en kısa sürede çıkarmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gelişmeleri eksiksiz ve zamanında kamuoyu ile paylaşacağız.

Otuz yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına enerji sektörü gibi stratejik bir alanda hizmet eden şirketimize ve grubumuzun diğer şirketlerine yönelik itham ve yorumların bu çerçevede sağduyuyla değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Özellikle sivil ve masum insanların yaşadıklarından dolayı tüm ülkemiz gibi son derece üzüntü duyuyor, bir an önce barışa kavuşulmasını gönülden diliyoruz."

Ne olmuştu?

İsrailli The Jerusalem Post haber sitesi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üslerine elektrik sağlayan Dorad Energy ile IDF arasındaki anlaşmanın yenilendiğini yazmış, haberde, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissesinin Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji'ye ait olduğuna dikkat çekilmişti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına yansıyan haberde, Türkiye’de nisan ayında alınan İsrail’le ticareti kesme kararına karşın bu haber tepki çekmişti.