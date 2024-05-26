Filenin Sultanları ekonomi sınıfında uçuşa tepki gösterdi: THY açıklama yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarını oynamak üzere tarifeli uçakla ekonomi sınıfında ABD’ye gitti. Takımın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullanırken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu ile ulaşım sponsporluğu sözleşmesi imzalayan THY’den yapılan seyahat ile ilgili açıklama geldi.

Sorumluluk federasyonda

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili x hesabından yaptığı açıklama gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan THY’nin sponsoru olduğu tüm federasyonlar için yıllık uçuş kapasitesi dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır." İfadelerini kullandı.