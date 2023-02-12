Hatay Havalimanı açıldı.
Hatay Havalimanı’nın pisti 96 saat çalışma sonucu uçuşa hazır hale getirildi. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, havalimanın hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılmayan Hatay Havalimanı pistindeki tahribat, İGA, TAV Havalimanları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ankara Büyükşehir ekiplerinin çalışması ile onarılmıştı.
DHMİ ait uçağının test için piste iniş-kalkış gerçekleştirmesinin ardından havalimanı uçuşlara açıldı.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı.” denildi.