IATA Başkanı Nane, görevini Makolo’ya devretti

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane; 1 yıllık görev süresini başarıyla tamamlayarak, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo’ya devretti. Görevi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 79. Yıllık Genel Kurulu’nda devralan Yvonne Manzi Makolo, IATA’da bu görevi üstlenecek ilk kadın olacak ve 1 yıl boyunca görevini sürdürecek. Mehmet T. Nane ise 1 yıl daha İcra Kurulu’nda görevine devam edecek



Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, “Havacılık sektörünün oldukça zorlu bir döneminde, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmek ve IATA’nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalıklı bir deneyimdi. Başta IATA Genel Müdürü Willie Walsh olmak üzere tüm IATA ekibine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ise bambaşka bir gururu yaşıyorum. Çünkü görevi benden devralan RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo, IATA’nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Kendisine global havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum.” dedi.