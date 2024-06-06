İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi

İGA İstanbul Havalimanı’nda 4-6 Haziran günlerinde düzenlenen 5. Skywalkers’a İGA İstanbul Havalimanı yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi. Ünlü müzik grubu Manga, Pandami Music, Barabar da sahne aldı. DJ performanslarıyla da renklenen etkinlikte açık büfe ikram edilirken yarışmaların ardından sürpriz ödüller verildi.

Etkinlikte çalışanlarına konuşma yapan İGA CEO’su Bilgen “2023 yılında, dünyanın en fazla turist ağırlayan 4. ülkesi olduk. Ülkemize hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78’i İGA İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 2024 yılına da son derece iddialı başladık; ilk dört ay içinde İstanbul’a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içinde İstanbul Havalimanı’nın payı yüzde 72,86. Ağırladığımız yolcu sayısından uçuş sayısına ve hizmet verdiğimiz hava yollarına kadar her yıl kapasitemizi, ulaştığımız insan, ülke ve destinasyon sayısını artırıyoruz. Her geçen gün artan büyüme rakamlarımız en büyük övünç kaynaklarımızdan biri.” dedi.

Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında ve 2024’ün ilk yarısında sayısız başarıya hep birlikte imza attık. Gelecekte de aynı heyecan ve istekle çalışarak, birbirimize destek olarak kurumumuzu ileriye taşımak için daha da güçlü şekilde hareket edebilmeyi umuyorum. Unutmayalım ki ulaşmamız gereken daha çok hedefimiz var. Bu yolda hep beraber önümüzdeki zorlukları gayretle aşarak, yepyeni dönüm noktalarına ulaşacağız.”