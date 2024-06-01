İGA Genel Havacılık Terminali açılış için gün sayıyor

İGA İstanbul Havalimanı’nda bu yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması beklenen Genel Havacılık Terminali’ni için geri sayım devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO Selahattin Bilgen, “Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor.” dedi.

Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni terminalin görsellerini paylaşarak inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bilgen, toplam 5 bin metre kare alanda yapılacak terminalde seçkin markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları, VIP transfer hizmeti, özel suitler ve lounge alanlarının bulunacağını belirtti.

40 bin metre kare alanda hizmet verecek

Uçak hangarların bulunduğunu aktaran Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı'nda, genel havacılığa ve ticari uçaklara hizmet verecek yeni CIP terminalimiz ile havalimanı deneyiminizi konforla yeniden tanımlıyoruz. Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor.” ifadelerini kullandı.