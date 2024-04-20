İGA Spotter alanı sezonu açtı

İstanbul Havalimanı’nın bir numaralı pisti ile ve hava trafik kontrol kulesini gören hakim bir noktada yer alan seyir terasından çekim yapmak isteyen havacılık fotoğrafçıları bu yıl iki haftada bir cumartesi günleri seyir terasının keyfini çıkarabilecek.

Geçen yıl 546 kişinin ziyaret ettiği alan için bu yıl ilk başvurular 21 Nisan 2024 ile 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde