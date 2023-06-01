İstanbul Havalimanı’nın 90. havayolu şirketi Qanot Sharq oldu
Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul-Semerkant seferlerine başladı. İlk sefer ile 202 yolcu İstanbul’a geldi. Böylece İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapan havayolu sayısı 90’a ulaştı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Qanot Sharq, bugün Özbekistan’ın Semerkant şehrinden İstanbul Havalimanı’na HH-573 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçakla 202 yolcusunu alarak saat 09.30 sıralarında geldi.
İlk sefere şirketin genel müdürü Nosir Abdugafaruv da katıldı. İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz, dış hatlar gelen yolcu katı C1 kapısında yolcuları çiçeklerle karşıladı.
Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Semerkant Havalimanı arası karşılık hafta 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A321 tipi uçaklarla yapılacak.