Lisans kaybına uğrayan pilotlar uçuş yapabilecek

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı tarafından (PİLVAK) kardiyoloji alanında güncel yaklaşımların değerlendirilmesi ve zaman zaman pilotların mağduriyetine neden olan algoritmaların güncellenmesi için düzenlenen Havacılık Tıbbi Kardiyoloji Çalıştayı sonuçlarını verdi. SHGM’nin desteği ile 6 Haziran Salı günü İstanbul’daki Türk Sivil Havacılık Akademisi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay sonucunda oluşturulan güncellemeler ve teklifler SHGM tarafından kabul edildi.

Çalıştayda değerlendirilen konular kapsamında SHGM'ye sunulan "Çalıştay Sonuç Raporu" dökümanı göz önüne alınarak ulusal algoritmaları (akış şemalarını) içeren “SHT-MED Kapsamında Akış Şemaları ve Rehber Doküman”ı hazırlanarak 27 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yayınlanan doküman ile güncellemesi yapılan birçok algoritma sayesinde, hali hazırda lisans kaybına uğramış kaptanlar uçuşa dönebilecek.

“Mağduriyetlerin önüne geçmek en büyük mutluluğumuz”

PİLVAK'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yayınlanan doküman ile güncellemesi yapılan birçok algoritma sayesinde, hali hazırda lisans kaybına uğrayan kaptanlarımızdan uçuşa dönebilecek olanların varlığını bilmek, bu sayede buna benzer başka mağduriyetlerin önüne geçmek en büyük mutluluğumuzdur.” denildi.

Açıklamada konu hakkında, ihtiyaç halinde, daha detaylı bilgi için Vakıf Sağlık Danışmanı Dr. Kadir Eren ile iletişime geçilmesi istendi.