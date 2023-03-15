Olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiliyor
Gaziantep Adıyaman ve Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli yağmur, rüzgar ve buzlanma nedeniyle iniş yapamayan üç uçak başka Havalimanlarına yönlendirildi.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Şanlıurfa ve Adıyaman’da şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet'in Ankara Adıyaman seferini yapan uçağı Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamayarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar havada tur atarken, Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep'e, THY İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.