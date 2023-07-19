Pegasus’un Karadağ uçuşları başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Pegasus Hava Yolları, Türkiye’den yurt dışına seyahat eden yolcuların çok tercih ettiği ve gözde tatil noktası olan Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya uçuş başlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Podgorica’ya ilk sefer bugün gerçekleştirildi.

Haftada dört gün yapılacak seferler şöyle:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Podgorica Havalimanı’na Pazartesi günleri 11:10, Çarşamba günleri 11:30, Cuma günleri 11:45 ve Pazar günleri 11:50’de düzenleniyor. Podgorica Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Pazartesi günleri 12:50, Çarşamba günleri 13:10, Cuma günleri 13:25, Pazar günleri ise 13:30’da düzenlenecek.