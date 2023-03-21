Şampiyonlar ligi sergisi THY Lounge’da açıldı.

Hüseyin ASLİYÜCE

Eserlerin yıllara göre kronolojik olarak yer aldığı sergi, “Miracle of Istanbul” olarak bilinen 2005 yılındaki efsane Milan-Liverpool finalinden başlayıp 2023 yılına kadar olan 18 finale ait birbirinden değerli ürünlere sergileniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi temalı Airbus A330 tipi uçak maketi de serginin orta bölümünde bulunuyor.

THY salonunda FİFA 23 oyunu oynanıyor

Sergide, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Thibaut Courtois gibi önemli isimlere ait forma, şort, krampon, kaleci eldiveni, kaptanlık pazubandı gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca yine bu finallere ait hakem forması, bayrak, futbol topu, bilet gibi hatıra ürünler de sergide bulunuyor.

2005 yılından beri gerçekleşen 18 final maçına dair görüntüler de ilgili finale ait bölümde yer alan ekranlarda misafirlerin beğenisine sunuluyor. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları, yeni Business Class koltuklarını FIFA 23 oyununun entegre edildiği bir konsol oyun alanını da sergi içerisine ekledi.

Sergiyi geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcular Steven Gerrard, Cafu ve Ronaldinho sergiyi THY’nin davetlisi olarak açılıştan önce ziyaret etti.

THY UEFA’nın ilk havayolu markası

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur açılış töreninde yapmış olduğu açıklamada; “Dünyanın en büyük ve prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan ilk havayolu markası olarak, sporseverlerin hafızasında yer eden 2005 finalinden sonra kupanın kazananının yeniden İstanbul’da belirlenecek olması bizleri heyecanlandırıyor.

Futbolseverlerin ve yolcularımızın, İstanbul’dan İstanbul’a uzanan yolculukta oynanan finallerden hatıra ürünlerin yer aldığı ve sporseverlerin hizmetine sunduğumuz sergiyi beğeneceğine inanıyorum. Bu sene oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali de eminim ki unutulmaz maçlar arasına girecektir.” Şeklinde konuştu.

2023 şampiyonlar finali İstanbul’da

UEFA Sponsorluk ve Lisanslama Yöneticisi Guillaume Sabran; “UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri Sergisi geçmiş finallerin tutku ve neşesini mükemmel bir şekilde yakalıyor. UEFA olarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da gerçekleşecek olmasından dolayı gururluyuz. Bu sergi 10 Haziran’da gerçekleşecek finalin kupa tarihindeki en unutulmaz maçlar arasına girmesine önemli katkıda bulunuyor.” dedi.