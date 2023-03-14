SunExpress 2023 yılında 26 yeni destinasyon açıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, 2023 sezonunda 26 yeni rotayı uçuş ağına ekliyor. Böylelikle Türkiye’den 30 ülkede 60 destinasyona ve 185’ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sağlayacak. Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yapılacak uçuşlarda toplamda 58 noktaya uçuş gerçekleştirecek. 16 Anadolu kentinden Avrupa’nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunan havayolu, bu yaz Anadolu–Avrupa uçuş ağına da 11 yeni dış hat destinasyonu daha ekleyecek.

SunExpress’in 2022 yılı performansı değerlendiren ve 2023 yılına dair planları açıklayan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Deprem sonrası yaraların sarılmasına destek olmaya devam ettiğimiz şu günlerde Türkiye’nin hızlıca toparlanma yönündeki sarsılmaz gücüne olan inancımız her zamankinden daha da fazla. Bu toparlanmaya destek olmak adına, Türkiye’nin turizm elçisi olarak Türkiye’yi ve Türkiye turizmini yurt dışında daha da yoğun bir şekilde tanıtmaya odaklandık. Bu odağımızla ekonomi ve istihdama katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kownatzki, “Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon olan turist hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte Türkiye’ye yönelik seyahatin yılın tamamında da teşvik edilmesine katkıda bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

117 pilot programı başarıyla tamamladı

Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı’na dair bilgiler veren Kownatzki, “Sektördeki 30 yılı aşkın tecrübemizle Türk havacılığına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Geleceğin Türk pilotlarını yetiştirmek için 2018 yılından bu yana Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı’nı yürütüyoruz. Pandemi döneminde 117 pilot programımızı başarıyla tamamladı. Önümüzdeki beş yıl içinde, programdan mezun olduktan sonra SunExpress bünyesinde istihdam edilecek 160 pilot yetiştireceğiz. Başvuru süreci devam eden programımıza bu yıl 60 yeni pilot adayını kabul edeceğiz” açıklamasını yaptı.

2023 yılında 400 personel alınacak

SunExpress, büyüme planları doğrultusunda önümüzdeki dönemde kokpit, kabin, hat bakım, yer operasyonları ve genel müdürlük pozisyonları için işe alım yapacak. 2023'te 400'ün üzerinde yeni istihdam yaratılması planlanıyor.

SunExpress, ilk kez 2022 yılında hayata geçirdiği Genç Yetenek Programı FLY ile havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunlara iş fırsatı sunuyor. Programa katılmaya hak kazanan genç yetenekler, 2023 yılı başında SunExpress bünyesinde göreve başladı. Yeni mezunlar, kariyerlerine şirket bünyesinde devam etme olanağına da sahip olacak.

SunExpress’in yardımları devam ediyor

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Depremin yaşandığı ilk günden bu yana hava yolu olarak ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Tüm ülkeyi yasa boğan deprem sonrasında yaptığımız yardımlara Almanya ile Türkiye arasında kurduğumuz hava köprüsü ile devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak ve vatandaşların tahliyesi amacıyla bugüne kadar toplam 435 özel uçuş gerçekleştirdiğini belirten Kownatzki, şöyle devam etti” özel uçuşlarda 7.500’den fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 18 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı. Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 220 tonu aşkın yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.”