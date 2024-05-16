THY, 10 Milyon yolcu hedefiyle ‘Connect To Türkiye’ etkinliği gerçekleştirdi

Türkiye tanıtım etkinlikleri kapsamında 2022 yılında New York ve 2023 yılında da Uzakdoğu ve Amerika kıtalarında farklı etkinlikler düzenleyen Bayrak taşıyıcı, büyüme stratejileri doğrultusunda ve Türkiye Turizmine katkı sağlamak için 10 Milyon Yolcu hedefiyle 13-16 Mayıs tarihleri arasında Connect To Türkiye etkinliği düzenledi. Gerçekleşen etkinliğe, uluslararası havacılık sektörünün önde gelen isimleri ve dünyanın birçok noktasından acenteler katılırken; bayrak taşıyıcı markanın teknoloji ve yenilik odaklı yaklaşımını etkinliğe katılan tüm misafirler de daha yakından tanıma ve gelecek projeler hakkında bilgi edinme imkânı buldu.

“Connect To Türkiye” etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; “Global turizm sektörü oldukça sıkıntılı süreçleri geride bıraktı. Ülkemiz, geliştirdiğimiz stratejiler sayesinde bu zorlu süreçleri en hızlı atlatan ülkelerden biri oldu ve turizmde dünyanın süper ligine girdi. 2024’ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 17’lik artışla 9 milyon 68 bin turisti ülkemizde ağırladık. Elbette bu başarı kolay elde edilmedi. Ulaştığımız başarıda turizmi 12 aya yaymamızın, ürün çeşitliliğini artırmamızın, nitelikli turizme yönelik uygulamalarımız ile elde ettiğimiz kazanımların ve etkili iletişim stratejilerimizin payı büyük. Bu bağlamda yakalanan başarıda büyük pay sahibi de şüphesiz bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın. Bugün Türk Hava Yolları, sağladığı konfor ve hizmet kalitesi sayesinde dünyanın dört bir yanından misafir ağırlamamızda çok ciddi bir rol oynamakta; yüzlerce farklı uçuş noktasındaki varlığıyla da tanıtım stratejimize destek vermektedir.” şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "Connect To Türkiye etkinliği kapsamında 10 Milyon yolcu hedefi, markamızın büyüme ve gelişme stratejileri kapsamında önemli bir kilometre taşıdır. Bu etkinlikte, misafirlerimize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya ve global alanda rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz " dedi.

Şirket 10 milyon yolcu hedefiyle yürütülen çalışmalarla, Türk havacılık sektörünün uluslararası alandaki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.