Hazır giyim sektörü krizden çıkış için yönünü Afrika’ya çevirdi

MERSİN / EKONOMİ

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında geçen yılı yüzde 9,2 kayıp ve 19,2 milyar dolar değerle kapatan Türkiye’nin 2024’ün ilk dört ayında yüzde 13,8 azalışla 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, sektördeki kayıpların aydan aya derinleştiğini vurguladı.

Nisan ayında Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektör ihracatının yüzde 17,8 düşüşle 1 milyar 230 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini dile getiren Tekin, “Artan maliyetlere karşın döviz kurlarının yatay bir seyir izlemesi nedeniyle fiyat tutturamadığımız için Avrupa’dan gelen siparişleri kaçırmaya devam ediyoruz. Ciddi istihdam kayıpları yaşanıyor. Bazı işletmelerimiz üretime ara verdi, bazıları sektörden çekildi bazıları da küçülerek butik işletmeler halinde ayakta kalmaya çalışıyor. Artan maliyetler ve baskılanan kur nedeniyle firmalar, yatırımlarda Afrika’ya yöneldi. İhracat pazarlarını kaybetmek istemeyen girişimciler Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır gibi maliyet avantajlarına sahip ülkelerde yatırım arayışına girdi. Krizden çıkış yolu markalaşma ve katma değerli üretimden geçse de firmaların bu yatırımları yapabilecek ekonomik gücü kalmadı. Uluslararası tanıtım faaliyetleriyle ve firmaların desteklenmesine ihtiyaç var” dedi.

AHKİB’in Nisan ihracatını da değerlendiren Tekin, 3 bin 185 ton ürünün dış pazarlarda değerlendirildiği bu dönemde 25 milyon 248 bin dolarlık dış satım yaptıklarını açıkladı. Tekin, en fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Hollanda’nın 12 milyon 120 bin dolar değerle birinci, Almanya’nın 2 milyon 733 bin dolar değerle ikinci, İspanya’nın 1 milyon 683 bin dolar değerle üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.