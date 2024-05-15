THY, ‘’Capital500’’ araştırmasında dört farklı ödül aldı

Türkiye’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel şirketin sıralandığı ödül töreninde THY, ‘’Capital500’’ araştırmasında dört farklı ödüle layık görüldü.

İstanbul’da bugün Mandarin otelde düzenlenen ödül törenine Türk Hava Yolları yöneticileri, Türkiye’nin önde gelen şirket yetkilileri ve gazeteciler katılım sağladı. THY, ‘’Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’’ araştırmasında yüksek performansıyla ‘’ En Çok Kar Eden Şirket’’, ‘’Türkiye’nin En Büyük İkinci Şirketi’’, ‘’En Çok İhracat Yapan Şirket’’ ve ‘’ Ulaştırma Sektörü Birincisi’’ ödüllerini aldı. Ödülü THY adına Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi aldı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; ‘’Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan Türk Hava Yolları ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı havayolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Türk Hava Yolları olarak biliyoruz ki, hizmet süreçlerimizi ne kadar iyi geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda hedeflerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz.’’ dedi.