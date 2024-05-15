Bakan Yumaklı'dan çay alım fiyatı hakkında açıklama

AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay alım fiyatı hakkında açıklama yaptı.

Yumaklı, 19 lira olarak açıklanan çay alım fiyatına üreticiler tarafından tepki gösterildiği, 25 lira olması yönünde bir beklentinin olduğuna yönelik soruyu, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Beklentileri yüksek tutmak tamamen siyasi bir tutum. Bizim açıkladığımız fiyatla, ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında çok anormal bir şey yok. Yani maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var." şeklinde yanıtladı.

"Tekrar bir düzenleme söz konusu olur mu?" sorusuna Yumaklı, "Hayır. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır. Onun üzerine fiyat açıklanır. Geçen yıllardan bir farkı yok ama geçen yıllarda bu beklentiler çok daha yüksekti." yanıtını verdi.