Emekliye refah payı verilecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücrete zam ve emekliye refah payı hakkında açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, "Düşüncemiz ne ise aynı şekilde devam ediyor. Verilerimiz oldukça güzel geliyor enflasyonla ilgili. Ara zam şu an gündemimizde yok." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusunu ise, "Her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." şeklinde yanıtladı.