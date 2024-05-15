Bakan Şimşek: Zaman dezenflasyon için adım atma zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu. Bakan Şimşek, "Birinci önceliğimiz fiyat istikrarı ve hükümet bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacak" olarak söyledi ve konuşmasının devamında, "Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentilerini çıpalıyor" dedi.

Şu anda zamanın dezenflasyon için adım atma zamanı olduğunu belirten Şimşek, "Yıllık enflasyon aşağı gelmeye başlayacak" olarak kaydetti.