THY Denver seferleri başladı

THY’nin ilk seferi İGA İstanbul Havalimanı’ndan bugün saat 13.00’da gerçekleştirildi. 257 yolcusuyla kalkış yapan TK-201 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi uçakla yapılan İlk uçuşa THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, basın mensupları ve yolcular katıldı.

14 noktaya uçuyor

Dünya’nın en çok ülkesine uçan THY Halen bu ülkede ABD’de Boston, New York, Newark, Washington DC, Atlanta, Miami, Chicago, Detroit, Houston, Dallas, Seattle, San Francisco ve Los Angeles’a uçan THY Denver seferlerinin başlamasıyla birlikte uçtuğu nokta sayısı 14’e ulaştı. Salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılacak Denver seferleri temmuz ayı ile birlikte 4’e çıkarılması planlanıyor.