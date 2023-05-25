THY “Flight Tracker” dijitali hizmete sundu

Hüseyin ASLIYÜCE

THY modernize edilen ve dijital kanalların farklı ve keyif verecek yönlerine vurgu yapmayı amaçlayan ‘’Flight Tracker’’ dijital küresini, Özel Yolcu Salonu’nda bugün yolcularının kullanımına sundu.

Canlı uçuş bilgisi

Flight Tracker dijital küresi ile misafirler, THY uçaklarının anlık konumlarını, uçulan destinasyonları, anlık hava durumunu takip edebilecek ve uçuş bilgileri, Miles&Smiles üyeliği gibi birçok farklı özelliğin de kullanımını deneyimleyebilecek. Yoğun pazar araştırmaları sonucunda tespit edilip yolcuların beğenisine sunulan bu teknoloji, uçuş yapılan destinasyon ve canlı uçuş bilgileri ile donatılarak, sadece Türk Hava Yolları’na özel bir ara yüz tasarımıyla canlıya alındı.

Misafirlerimizin ihtiyaçları geliştiriyoruz

Yeni hizmete ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama& Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; ‘’ Türk Hava Yolları olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana misafirlerimize seyahatlerinde güven ve konforun yanında, kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Yeni hizmetimizle misafirlerimize gidecekleri destinasyonların hava durumunu öğrenme fırsatı sunarken; QR kod üzerinden de Miles&Smiles üyeliği oluşturabilme imkânı sağlıyoruz. Gelişen ve değişen teknolojinin markamıza kattığı güç ile çözüm alternatiflerimizi misafirlerimizin ihtiyacına yönelik hazırlıyor ve geliştiriyoruz.’’ dedi.

Öte yandan THY Özel Yolcu Salonu’nda (Business Lounge), Hezarfen Uçuş Simülatörü, konsol oyunları, golf alanı ve çocuk oyun alanlarıyla misafirlerin eğlenerek zaman geçirdikleri Özel Yolcu Salonu’na (Business Lounge) Flight Tracker dijital küresini de ekleyerek, memnuniyeti arttırıyor.