THY’den Boeing 737 Max 9 açıklaması
Türk Hava Yolları, Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağının yolculuk sırasında kapısının kopması üzerine filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağı tedbir amaçlı incelenmesinin istendiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.
Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
FAA karar almıştı
Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Alaska Havayolları uçağındaki olayın ardından aldığı kararla tüm B737 Max 9 tipi uçakların yere inmesini istemişti. Boeing ise FAA kararından sonra yaptığı açıklama ile FAA'nın kararını desteklerini belirtmişlerdi.
THY filosunda ilki 2019 yılında teslim alınmış, sonuncusu ise 2021 yılında filoya katılmış toplam 5 adet Boeing B737 Max 9 (TC-LYA, TC-LYB, TC-LYC, TC-LYD, TC-LYE) uçak yer alıyor.