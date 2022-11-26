Akıllı Hayat Akademisi ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi’ sürüyor

Akıllı Hayat Akademisi ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi’nin ikinci dönemi, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, imeceLAB’in yürütücülüğünde ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin akademik partnerliğinde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eğitim programı kapsamında gerçekleşen ilham veren sohbetler serisine, “İş Dünyasında Sürdürülebilirlik” konusunda farklı sektörlerden önemli isimler katılım sağladı.

230 gence katılım belgesi verilecek

Program, gençlerin sürdürülebilirlik alanında birer değişim öncüsü olarak yetişmelerini ve bu alanın iletişimini yapabilmek üzere yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında gençlere; sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü, iklim, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, etki, iletişim, hikaye anlatıcılığı gibi farklı başlıklarda eğitim ve ilham sohbetleriyle desteklendiği bir birlikte öğrenme deneyimi sunuluyor. Sürecin gençlerdeki yansımaları, müfredatın gençlerde ne tür bakış açıları geliştirdiği ve tematik başlıklardaki öğrenimlerin onlarda bıraktığı izler de Akademi boyunca çeşitli içeriklere dönüşecek.

Türkiye’nin farklı yerlerinden akademiye seçilen, programa aktif katılan ve proje fikirleriyle alana dair deneyimlerin içerisinde olan 230 genç, programı başarıyla tamamladıklarını gösteren katılım belgesi almaya hak kazanacak.

İlham veren sohbetler serisine konuşmacı olarak katılan isimler arasında Akbank Sürdürülebilirlik Müdürü Feride Doğan, Mavi Global Pazarlama Direktörü Serpil Berkan, Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç ve Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Müdürü Neriman Eralp Kalyoncuoğlu yer aldı. Panelistler, sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımları ve deneyimlerinin yanı sıra şirketlerinde hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik odaklı projeleri gençlerle paylaştılar.

Günün moderasyonunu üstlenen imece Yöneticisi Zeynep Çelik Akıllı Hayat Akademisi’nin misyonunu şu şekilde ifade etti: “Akıllı Hayat Akademisi’nde temel amacımız sürdürülebilirlik kavramını pek çok farklı açıdan ele alabilmek, bu alandaki yetenek açığını gidermek üzere bir program geliştirmek. İlgili tüm paydaşları; akademiyi, sivil toplum dünyasını, medyayı, girişimleri, kurumsal şirketleri, toplulukları elimizden geldiğince dinleyerek, sistemsel dönüşümü tetiklemeyi istiyoruz.”

Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, Küresel Amaçlar’a ulaşmak için işbirliklerine olan ihtiyacın altını çizdi. Ortaç, “Sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyuyor, işimizin bir parçası değil bütünü ve odağı olarak görüyoruz. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuzla, daha iyi bir gelecek için, insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyor, radikal işbirliklerinden güç alıyoruz. Bu sayede dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap veriyoruz, paydaşlar olarak ortak akıl ile hareket etmenin gücüne inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Mavi Global Pazarlama Direktörü Serpil Berkan da, ‘All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si’ mottosuyla daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inandıklarını söyledi. Bugünü çok önemsediklerini ve bugünden başlayarak yarın için aksiyon aldıklarını belirten Berkan, “En iyi jean’in en sürdürülebilir jean olduğu bilinciyle, her gün doğaya saygılı ve daha inovatif Mavi ürünleri geliştirip, müşterimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

“67 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık”

Akbank Sürdürülebilirlik Müdürü Feride Doğan da, Akbank olarak mevcut alanda yaptıkları tüm işlere sürdürülebilirlik bakış açısını kazandırdıklarını anlattı. Böylece sürdürülebilirlik alanında sadece dikey değil yatay büyümeyi de hedeflediklerini kaydeden Doğan, “2021 yılından bu yana 67 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlayarak müşterilerimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne destek olduk. Böylelikle 2030 yılında 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimize biraz daha yaklaştık.” diye konuştu.

Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Müdürü Neriman Eralp Kalyoncuoğlu ise “Anadolu Efes olarak etki odaklı liderlik anlayışı ile 2030 hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Hedefimiz, paydaşlarımızla iş birlikleri gerçekleştirerek değer zincirimiz boyunca pozitif etkimizi artırmak.” dedi.