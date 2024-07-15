Ara zam krizinde patron ve çalışanlar yine karşı karşıya geldi

2021 sonrasında yükselişini hızlandıran enflasyon oranlarına paralel maaş zamları görüldü. Özellikle asgari ücrete zam yapılması ve zam oranları sektörlerin baz aldığı gösterge haline geldi.

Enflasyonla mücadelede, ekonomi yönetiminin ücret artışlarının etkili olduğu açıklamaları doğrultusunda bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Özel sektörde ise ara zam beklentileri sürüyor.

Marketin Türkiye'nin habernie göre, Eleman.net araştırmasında çalışanların yüzde 52’sinin ara zam olmaması halinde iş değiştirmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Yüzde 29 oranında çalışan ise mevcut işinden ayrılmadan ek iş arayacağını belirtti.

Çalışanların ara zam beklediği ve oranları da önemli gördüğü bu ortamda hangi şirket ara zam yapacağını açıkladı?

Uludağ İçecek ilk ara zam açıklayan şirketlerden oldu

Uludağ İçecek, temmuz ayında çalışanlarına yüzde 20 oranında ara zam açıklarken, oran enflasyonun gerisinde kalsa da "hiç yoktan iyidir" dedirtti.

Danone, sadece maaşa değil yemek ücretine de zam yaptı

Yüzde 20 oranında ara zam açıklayan bir diğer şirket de Danone olurken, günlük yemek çeklerinin tutarını da 360 TL'ye çıkardı.

Bankacılık sektöründe zam kararını ilk açıklayan Garanti BBVA oldu

Garanti BBVA, bankacılık sektöründe ilk ara zam açıklayan şirket olurken, en az yüzde 25, ortalama yüzde 27,5 zam yaptı.

Yapı Kredi'den de zam haberi geldi

Bankacılık sektöründe bir ara zam haberi de Yapı Kredi Bankası tarafından açıklandı. Toplu iş sözleşmesi maddelerine göre banka, ilk 6 aylık enflasyon oranına 3 puan ekleyerek yüzde 27,73 oranında zam yaptı.

Tek beklenti ara zam değil

Çalışanlar, enflasyonist ortamda zam dışında yan haklar ve esnek çalışma şartlarının da iyileştimesini bekliyor.

Yaz mevsimiyle birlikte "erken cuma" olarak yapılan çalışma düzeni değişikliği ve uzaktan ya da hibrit çalışma modelini sürdüren şirketler de olumlu geri dönüşler alıyor.