AYSAD Başkanı Sait Salcı güven tazeledi

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD), seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 2021-2023 döneminde AYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Sait Salıcı, kurulda toplantıya katılan üyelerin tamamının oyu ile yeniden seçilerek güven tazeledi. Yılmaz Polat, Ömer Sağlam, Tolga Denizel, Kadir Beşkardeş, Erol Darılmaz, Oğuz Aksu, Göksu Tuğsuz, Serkan Cevahir de AYSAD Yönetim Kurulu’na seçildi.

2021 yılından bu yana AYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Salıcı, İstanbul Ticaret Odası’nda Meclis Üyesi ve TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.

1988 yılında ayakkabı yan sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan AYSAD, ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü malzemenin üretici, mümessil, ithalat ve ihracatçı firmaları ile ayakkabı tasarımcılarını, yenilikçi ve dinamik yaklaşımı ile kucaklayan sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 36 farklı iş kolundan girdiyi bir araya getiren AYSAD, 530 üyesi ile, ayakkabı yan sanayi alanında sektörün en önemli temsilcisi olarak, üyelerinin sektörel ve global gelişmelere adaptasyonlarını sağlayacak programları hayata geçirmek ve uygulamak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor.