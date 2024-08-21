EasyCep, 'Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti’nde Avrupa’nın en iyisi seçildi!

Teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılan ve sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı noktalarında tüketicileri yenilenmiş elektronik cihazların avantajları ile tanıştıran EasyCep, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İş dünyasının uluslararası platformdaki en prestijli ödüllerinden International Business Awards 2024 sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, The Stevie Awards 2024 International Business Awards yarışmasında Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti kategorisinde Gold Stevie ödülünü kazandı. Bu ödül “İş Dünyasının Oscar’ı” olarak kabul ediliyor. 2024 The Stevies International Business Awards töreni 11 Ekim Cuma günü İstanbul InterContinental Otel'de gerçekleştirilecek.

Stevie ödülleri hakkında

Stevie Ödülleri, organizasyonların ve çalışanlarının dünya çapında onurlandırması, ortak başarılarının tanınması ve desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ödüller; Asya-Pasifik Stevie Ödülleri, Alman Stevie Ödülleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, Amerikan İş Ödülleri, Uluslararası İş Ödülleri, İş Dünyasındaki Kadınlar için Stevie Ödülleri, Mükemmel İşverenler için Stevie Ödülleri, Satış ve Müşteri Hizmetleri için Stevie Ödülleri ve Teknoloji Mükemmelliği için Stevie Ödülleri olmak üzere dokuz programda verilmektedir.

Stevie Ödülleri kurumlardan her yıl 70’ten fazla ülkeden 12.000’in üstünde başvuru almaktadır.

Bu ödül organizasyonunun misyonu çalışmaların basın, iş dünyası ve kamu ile paylaşılarak bireylerin veya organizasyonların profilini yükseltecek örnekler yaratmaktır. Stevie ödülleri kısa sürede dünyanın en önemli ödülleri arasında yer almayı başarmıştır.

EasyCep, Deloitte 2023 EMEA Technology Fast 500 listesine girmişti

Başta cep telefonu olmak üzere, tabletten akıllı saate ve bilgisayara uzanan geniş yelpazedeki ürünleri yeniden ekonomiye kazandıran, elektronik ürün pazarında döngüsel ekonomi yaklaşımını güçlendirmek için çalışan EasyCep, daha önce de Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği Deloitte 2023 EMEA Technology Fast 500 listesinde ilk 100’de yer alma başarısı göstermişti.

Online ve fiziksel olarak hızla büyümesini sürdüren EasyCep, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine de üçüncü sıradan girerek ödül almıştı. Geçtiğimiz aylarda ise StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 Ödülleri kapsamında verilen oylar neticesinde Yılın Growth Girişimi seçilmişti.