Yetkili servis hizmetinde güvenilirlik müşteri memnuniyetinin artmasında etkili

İklimlendirme sektöründe de tüketici memnuniyetini ürünün tasarımı, kalitesi ve fiyatı kadar satış sonrası hizmet ve yetkili servis ağı belirliyor. Klima, kombi gibi ısıtma soğutma ürünlerinin güvenli bir şekilde kullanılmaya başlaması için mutlaka yetkili servisler tarafından kurulması öneriliyor. Yetkili servis hizmeti ürünlerin uzun ömürlü ve verimli bir şekilde çalışmasının yanı sıra garanti kapsamının korunması, orijinal yedek parça kullanımı, kalite ve güvenilirlik gibi beklentileri karşılamada önemli yer tutuyor.

Türkiye genelinde 300’ü aşkın yaygın servis ağı bulunuyor

Baymak, Türkiye genelindeki 300’ü aşkın yaygın servis ağı ile tüketici memnuniyetini odağına alıyor. Kaliteli servis hizmetleri sağlayan uzman kadrosuyla hızlı ve yenilikçi çözümler üreten Baymak yetkili servisleri, yerinde müdahale, uluslararası standartlar, tasarruflu bakım, güvenli onarım ve montajla güvenilir hizmete ulaşma imkânı sunuyor.

Şirket, yetkili servislerinin yetkinliklerini artırmak için düzenli olarak güncel mesleki eğitimler gerçekleştiriyor. Ayrıca müşterilere, talep ve önerilerini iletebilmeleri için çoklu iletişim kanalları sunuluyor. Bu noktada müşteriler, dijital çözümlerden de faydalanabiliyor. Örneğin; çağrı merkezi temsilcisine bağlanmadan taleplerini ‘sesli yanıt’ üzerinden saniyeler içerisinde iletebilecekleri gibi, ‘self servis’ uygulaması ile kendileri de tamamlayabiliyor. Baymak çağrı merkezi ise, resmi tatil günleri de dahil 7-24 hizmet veriyor. Öte yandan ‘kullanıcı dostu’ videolar, müşterilerine basit arıza çözümlerinde müdahale etme imkânı da veriyor. Acil müdahale gerektiren durumlarda ise ‘görüntülü destek’ ile kullanıcıların cihazlara erişimi de sağlanabiliyor.

Taleplere 24 saat içinde cevap veriliyor

Müşteri deneyimi standardını yetkili servis kanalında da yükselttiklerinin altını çizen Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Özellikle klima montajındaki hızımızla yoğun talebin olduğu yaz aylarında kullanıcılarımıza ayrıcalıklı bir konfor sunuyoruz. Bu kapsamda ‘De Dietrich Klimalarda 24 saatte montaj’ kampanyamız büyük ilgi gördü. Tüm genel, ilk çalıştırma ve arıza taleplerine 24 saat içerisinde cevap veriyoruz. Bu hizmet standartlarımız tüm Türkiye için geçerli. Tüm servis araçlarımız ekipman ve yedek parça anlamında son derece donanımlı. Yetkili servislerimizin hepsi, alanında teknik olarak uzman kişilerden oluşuyor. Tüketicilerimizi anlama, dinleme, geri bildirimlerinden haberdar olma ve eksiksiz hizmet sunma hedefiyle yapay zekâ teknolojisi kullanıyoruz. Müşteri deneyimini hızlandırmak ve iyileştirmek için satış sonrası süreçlerimizi de dijitalleştiriyoruz. Aktif olarak kullandığımız çağrı merkezi altyapımızda yaptığımız iyileştirmeler doğrultusunda bu yıl temmuz sonuna kadar gelen müşteri taleplerimizin yüzde 68’sini sesli yanıt sistemiyle, yüzde 18’ini ise web formları üzerinden aldık” dedi.