TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu: İşte üyelik fiyatı...

TRT’nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına almasından sonra beklenen haber geldi.

Türkiye’nin dijital platformu olarak tanıtılan Tabii, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneğiyle reklamsız olarak hizmet verecek. Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar olacak ve Tabii Premium üyelik satın alanlar hangi içerikleri izleyecek?

UEFA kupa maçları Tabii Premium'da

Türk takımlarının maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tabii Premium pakete sahip olanlar içerikleri reklamsız olarak izleyecek. Tabii Premium üyelik alanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecek. Ayrıca 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.

Tabii Premium üyelik özellikleri

- Reklamsız izleme

- İndir ve izle

- En yüksek kalitede izleme

- 24 saat geri alma

- Tabii Premium fiyatı

Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar? Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL olarak açıklandı. Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren Tabii’nin Premium paketi kullanıma açılacak.

Tabii Premium’a geçmek istemeyenler, TRT’nin binlerce saatlik içerik arşivine, canlı TRT kanallarına, reklamlı olarak erişmeye devam edecek.